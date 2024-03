Papež pri krizmeni maši pozval duhovnike k ljubezni do tistih, ki so daleč od vere Primorske novice Papež Frančišek je na današnji veliki četrtek v vatikanski baziliki svetega Petra daroval krizmeno mašo, pri kateri oljčno olje posvetijo v sveto krizmo, ki jo nato čez leto uporabljajo pri krstu in birmi. V pridigi je pozval duhovnike, naj z ljubeznijo gledajo na tiste, ki so daleč od vere, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

