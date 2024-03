Radovan Gačič ni več trener oranžnih zmajev 24ur.com Iz tabora slovenskih prvakov, odbojkarjev ACH Volleyja Ljubljana, so sporočili, da so prekinili sodelovanje z dosedanjim trenerjem Radovanom Gačičem, ki je ljubljansko moštvo vodil od sezone 2022/23 in se z ljubljansko zasedbo v pretekli sezoni veselil treh lovorik.

