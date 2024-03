Droga v poštnih pošiljkah: konoplja, kokain, MDMA 24ur.com Finančna uprava preverja tudi blago, ki se pošilja po pošti. Kot pojasnjujejo, je to nujno, saj se ob razmahu spletnega nakupovanja prav to pogosto zlorablja za poskuse vnosa in iznosa prepovedanih substanc.Tako so v zadnjega pol leta odkrili 20 pošiljk s prepovedanimi drogami – od konoplje, kokaina in MDMA do prepovedanih substanc v športu – v skupni količini 38 kilogramov.

