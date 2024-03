Onkološki bolnici narekoval jemanje zeliščnih pripravkov in ji za to ogromno računal Lokalec.si Po odločitvi Višjega sodišča v Kopru bo moral hrvaški zdravilec Franjo Keleminović, znan tudi kot doktor Oskar, dosojeno kazen zaradi oderuštva prestati v zaporu, čeprav je zaprosil za alternativno prestajanje, danes poročajo Primorske novice. Keleminović še vedno ni plačal dosojene denarne kazni, dodaja časnik. Keleminoviću so sodili po smrti Ave Curk iz Ajdovščine za rakom pred skoraj desetimi l ...

