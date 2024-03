Škofje ob začetku velikonočnega tridnevja darovali krizmene maše: “Župnija ni moje podjetje!” Demokracija Piše: C. R. Škofje so danes ob začetku velikonočnega tridnevja v stolnih cerkvah svojih škofij darovali krizmene maše. Pri njih so blagoslovili olje, ki ga čez leto uporabljajo pri različnih obredih, in obnovili duhovniške zaobljube. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je v pridigi v ljubljanski stolnici dejal, da mora vsaka delitev zakramenta poživiti zavest odgovornosti. “Maziljeni

Sorodno

Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Emilija Stojmenova Duh

Robert Golob

Peter Prevc

Tomaž Lisec

Dominika Švarc Pipan