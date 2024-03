Evropska sredstva za spodbujanje zaposlovanja Vlada RS Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je izdalo dve odločitvi o podpori, ki spodbujata zaposlovanje, in sicer za projekt Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli me+ in finančni prispevek za Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+.