GZS podpira JEK2 izključno v kontekstu konkurenčne oskrbe z elektriko Energetika.NET GZS je v preteklosti podprla izgradnjo TEŠ 6 in sedaj tudi podpira JEK2 izključno v kontekstu zanesljive in cenovno konkurenčne oskrbe gospodarstva z električno energijo, so se odzvali iz zbornice na opazke o njihovi pretekli podpori TEŠ 6.

Sorodno