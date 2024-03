Zaradi nesreče na kaninski žičnici ovadeni dve osebi SiOL.net Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Nova Gorica so zaključili preiskavo letošnje nesreče na krožni kabinski žičnici Kanin. Kot so ugotovili, je snetju jeklenice oziroma transportne vrvi botroval človeški dejavnik v kombinaciji z naravnimi. Ovadili so dve fizični osebi.

