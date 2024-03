HoT, HOFER Telekom, ostaja zvest svoji obljubi, da nikoli ne zvišuje cen paketov mobilne telefonije in mobilnega interneta, temveč jih le izboljša ali jim zniža cene. Tako so pri HoT-u združili internetna paketa HoT GIGA in HoT GIGA neomejeni, s čimer uporabniki za ceno naročnine 14,99 evra na mesec dobijo neomejeno količino prenosa podatkov. Do 15. maja HoT-ovi uporabniki lahko izkoristijo še pro ...