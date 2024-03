Socialni dialog je edini način za reševanje ključnih izzivov ter doseganje napredka, so sklenili na sestanku premierja Roberta Goloba s predstavniki reprezentativnih sindikalnih central. "Sogovorniki so se strinjali, da je treba vložiti vse napore za njegovo obuditev." Sogovorniki so se zavzeli za obuditev ESS, a to bo, ne glede na današnji optimizem, težak zalogaj, pravijo sindikati.