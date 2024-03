Dodik o zaostrovanju v politiki in razpadu BiH: “Bošnjaški politiki so neumni” N1 Predsednik Republike Srbske Milorad je danes zahteval razveljavitev odločitve visokega predstavnika mednarodne skupnosti Christiana Schmidta. "Sprejetje zakona je predvsem nož v hrbet BiH," je bil jasen. Dodik je napovedal zaostrovanje političnega boja in razpad BiH. Za bošnjaške politike je namreč dejal, da so neumni, in dodal, da bi bilo najpametneje, da se pogovorijo o mirnem razhodu.

