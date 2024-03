Pravosodna ministrica Andreja Katič se je udeležila seje Sodnega sveta, kjer so govorili tudi o izvršitvi ustavne odločbe glede sodniških plač. Poudarila je, da so v kabinetu predsednika vlade pred kratkim sprejeli odločitev, da je edina možnost za rešitev prostorske problematike sodstva izgradnja nove sodne stavbe na Bežigrajskem dvoru. Sodniki so ob tem napovedali naslednji protest 3. aprila.