E-cigarete ne bodo smele imeti niti okusa po mentolu Dnevnik V ogrevanih tobačnih izdelkih in elektronskih cigaretah bodo po novem prepovedane vse arome, tudi mentolova, razen tobaka. Kadilnice se bodo morale posloviti najkasneje do konca decembra 2025. Glavni cilj zaostritev je preprečevanje in zmanjšanje...

Sorodno