Vohuni, kibernetski napadi, izgoni ... Dnevnik Vse več evropskih držav se sooča s kibernetskimi vdori in z vse bolj prisotno rusko propagando. Češka je tako včeraj uvedla sankcije proti proruskemu spletnemu portalu Voice of Europe, nekdanjemu ukrajinskemu poslancu Viktorju Medvedčuku in Artjomu...

Sorodno