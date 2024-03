(VIDEO) Ta poteza “ne predstavlja premika” v politiki” – Tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva pravi, da ne pričakuje, da bo resolucija o premirju v Gazi imela kakršen koli učinek topnews.si Varnostni svet ZN je v ponedeljek sprejel resolucijo, ki poziva k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi vseh izraelskih talcev.Glasovanje je bilo opazno, ker so ZDA vložile veto na vse prejšnje resolucije o prekinitvi ognja. Toda tokrat so se ZDA glasovanja vzdržale. Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby je hitro poudaril, […]...

Sorodno



Omenjeni Izrael

ZDA

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Emilija Stojmenova Duh

Peter Prevc

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Janez Janša