Slovenija še dodatno spodbuja vlaganja tujih investitorjev Vlada RS Državni zbor je soglasno s 75 glasovi sprejel predlog sprememb in dopolnitev Zakona o spodbujanju investicij. Po novem bo oddaja vloge po tem zakonu možna še pred registracijo gospodarske družbe v Sloveniji. Spodbudo pa bo lahko prejela tudi podružnica tujega podjetja s sedežem v EU. To je korak k debirokratizaciji in pomeni dodatno spodbudo tujim investitorjem za investicije v Sloveniji.

