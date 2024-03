Vse kaže, da se bo prihodnje dni, no morda bo trajalo še nekaj tednov, pred očmi slovenske javnosti odvrtela cela parada nezakonitosti, evidentna zloraba oblasti ter pravil in kulture korporacijskega upravljanja državnih podjetij, in to celo tistih, ki sodijo med strateško infrastrukturo te države. Glavni akterji te zgodbe pa so premier Robert Golob, minister za finance ter podpredsednik vlade Kle ...