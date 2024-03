Dr. Erjavec: Izzivi so, a v Sloveniji doživljamo renesanso podeželja Vlada RS Ob bližajoči se 20. obletnici vstopa Slovenije v EU smo v novi epizodi podkasta gostili agrarnega ekonomista dr. Emila Erjavca. Med pogajanji za vstop v EU je bil član ožje pogajalske skupine za področje kmetijstva in ribištva, »strokovni motor« pogajanj za kmetijstvo. Je zelo priljubljen profesor na Biotehniški fakulteti in predvsem velik poznavalec kmetijske politike.

Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Emilija Stojmenova Duh

Peter Prevc

Janez Janša

Luka Mesec