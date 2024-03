Kriminalisti zaključili z obsežno preiskavo s področja korupcijskih kaznivih dejanj Lokalec.si Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije, Oddelka za preiskovanje gospodarske kriminalitete, Policijske uprave Celje, so zaključili s predkazenskim postopkom v zvezi preiskave sumov storitev 40. kaznivih dejanj s področja korupcije – kazensko pravno kvalificiranih kot Nedovoljeno sprejemanje daril po 241. členu KZ-1 in Nedovoljeno dajanje daril po 242. členu KZ-1. Včeraj in predvčerajšnjem s ...

