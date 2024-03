Novi razpis specializacij: največ mest za družinsko in urgentno medicino 24ur.com Zdravniška zbornica Slovenije je objavila spomladanski razpis zdravniških specializacij, na katerega se lahko zdravniki prijavijo do 11. aprila. Skupaj je razpisanih 315 mest, od tega največ za družinsko medicino (70 prostih mest), urgentno medicino (30 prostih mest) in pediatrijo (23 prostih mest).

Sorodno