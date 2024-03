FOTO in VIDEO: Aretacija moških, ki so trdili, da imajo informacije o izginotju pogrešane deklice Lokalec.si V zameno za informacije o izginotju dveletne Danke Ilić iz okolice Bora so trije bratje zahtevali 25.000 evrov. Srbsko ministrstvo za notranje zadeve je objavilo posnetek njihove aretacije. Trdil, da je v njegovi kleti Pripadniki Službe za boj proti kriminalu so identificirali IP naslov uporabnika računa s področja Bosne in Hercegovine, ki je v živo na “Tik Toku” izjavil, da je dekle v njegovi kl ...

Sorodno

















Omenjeni Bosna in Hercegovina

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Peter Prevc

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Rudolf Maister