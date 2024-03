Vodstvo Državnega sveta RS je v sredo obiskalo Novo mesto. To je bil že njihov tretji regijski obisk, regijo so obiskali predsednik državnega sveta Marko Lotrič, državna sekretarka dr. Monika Kirbiš Rojs in državni svetnik Bojan Kekec. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je poudaril, da z veseljem ugotavlja, da je ob gospodarskem razvoju na Dolenjskem prisoten tudi razvoj drugih družbenih sist ...