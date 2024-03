Sprejet program odprave posledic škode v sektorju ribištva in akvakulture zaradi poplav Vlada RS Vlada je na včerajšnji seji sprejela Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v sektorju ribištva in akvakulture, zaradi poplav in zemeljskih plazov. Škoda v sektorju ribištva in akvakulture znaša nekaj več kot 1 milijon evrov.

