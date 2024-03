V zadnji oddaji Delovne akcije je mnogo gledalcev zmotil nered, v katerem živita Lia in njen brat Jan. Metropolitan razkriva, kakšna je resnica o nečistoči in poginuli miši.

Gledalce je zmotilo zelo umazano stranišče. Na POP TV so za Metropočitan pojasnili, da stranišče, ki so ga videli gledalci, ni v uporabi. “Lia in Jan sta si do prenove delila stranišče z Nonom. To je po prenovi ostalo dedku, ...