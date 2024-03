18. srečanje Krkinih sponzorirancev in Krkin talent leta - priznanje tudi Daši Černe Lokalno.si V upravni stavbi Krke d.d. je potekalo 18. srečanje Krkinih sponzorirancev in Krkin talent leta. Prireditve se je udeležila tudi številčna delegacija ŽKK Krka, med Krkinimi nagrajenci je bila tudi članica našega kluba. Kot pretekla leta je tudi letos za nagrado konkurirala igralka iz kategorije U16 in tokrat je Krkino priznanje prejela Daša Černe, kapetanka ekipe. Priznanje se dodeljuje za ...

