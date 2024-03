Zahod Grčije davi stresel močan potres Primorski dnevnik Zahod Grčije je davi stresel močan potres, ki je imel po podatkih grškega geodinamičnega inštituta v Atenah magnitudo 5,7. Žarišče potresa, ki so ga čutili tudi v prestolnici Atene, je bilo v Jonskem morju ob zahodni obali polotoka Peloponez. O morebitnih žrtvah in škodi za zdaj ne poročajo. Potres so po podatkih grškega inštituta zabeležili ob 9.12 po krajevnem času (8.12 po srednjeevropskem času) ...

