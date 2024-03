Člani odbora za zdravstvo so z devetimi glasovi za in enim proti predlog novele zakona o zdravniški službi poslal v nadaljnjo obravnavo. Ta širi nabor storitev, ki jih morajo med stavko opravljati zdravniki. Predlog so podprli poslanci koalicijskih strank Svoboda, SD in Levica, proti pa je glasoval poslanec NSi. Poslanci SDS niso glasovali.