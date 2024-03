'Naši raziskovalci v tišini pripravljajo rešitve, ki bodo olajšale življenje' 24ur.com Predsednik vlade Robert Golob je obiskal hematološki oddelek UKC Ljubljana, kjer se je seznanil s tehnologijami, investicijami in napredkom zdravljenja na oddelku. Premierju so, kot je povedal direktor UKC Ljubljana Marko Jug, pokazali tudi prihodnost zdravljenja na ljubljanskem kliničnem centru. "Delamo terapijo prihodnosti, to je celična terapija. Upam, da bo že leta 2025 na voljo vsem," je dej...