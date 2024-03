Občina Središče ob Dravi je, kot so napovedovali, sprožila upravni spor glede sklepa vlade o vzpostavitvi azilnega doma, je za N1 potrdil Toni Jelovica. Za pripravo in vložitev potrebne dokumentacije so pooblastili odvetniško družbo Matoz. Kot je povedal Jelovica, pričakujejo zadržanje izvršitve sklepa vlade.