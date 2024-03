Investicijska dela in nadomestni prevozi namesto nekaterih vlakov na progi Ljubljana – Litija (od 2. do 30. aprila) Ekipa Zaradi investicijskih del na progi Ljubljana – Litija bodo od 2. so 30. aprila namesto nekaterih vlakov vozili avtobusi. Poleg rednih vzdrževalnih del se bodo nadaljevala dela na območju železniške postaja Laze ter gradnja izven nivojskega dostopa (podhod, stopnišča, nadstreški).



Več na Ekipa24.si

Sorodno