ZPS svari glede prodaje od vrat do vrat ali po telefonu RTV Slovenija Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) ugotavlja, da v številnih primerih prodaje od vrat do vrat ali po telefonu prodajalci uporabljajo nepoštene poslovne prakse. Zato kupcem, predvsem starejšim, svetujejo previdnost in premišljene odločitve.

Sorodno