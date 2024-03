Ponoči bo odpravljena delna zapora Dunajske ceste v Ljubljani SiOL.net V večernih oziroma nočnih urah bo sproščena zapora na obeh straneh Dunajske ceste v Ljubljani. Kolesarji in pešci bodo preusmerjeni na zahodno stran podvoza, na obstoječ hodnik. Vzhodni hodnik za pešce in kolesarje bo zaradi izvedbe kolektorja še vedno zaprt, so sporočili z direkcije za infrastrukturo.

