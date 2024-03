Z mesta glavnega direktorja Geoplina odpoklicali Bitenca Primorske novice Družbeniki družbe Geoplin so na današnji skupščini z mesta glavnega direktorja družbe odpoklicali Matijo Bitenca. Direktor družbe ostaja Simon Urbancl, ki to funkcijo opravlja od lanskega oktobra. S tem je v družbi zagotovljena kontinuiteta vodenja, so danes sporočili iz Geoplina.

