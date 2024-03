Zasegli 900 rastlin konoplje: osumljenec je elektriko dobival iz javne napeljave Dnevnik Med hišno preiskavo, ki so jo murskosoboški policisti opravili pri 57-letnemu tujemu državljanu, so v stanovanju in gospodarskem poslopju zasegli 900 rastlin prepovedane droge konoplja.

