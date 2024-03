“Dovolj imamo žigosanja tistih, ki delajo več, z “zaslužkarji” in “dvoživkami”. Več smo delali zato, ker smo želeli ohraniti visok nivo zdravstvenih storitev v Sloveniji,” so odločni zaposleni Splošne bolnišnice Izola. V Splošni bolnišnici Izola so bili prvi mesec in pol od začetka zdravniške stavke nemoteno oskrbljeni vsi bolniki. Kljub stavki so vsi zdravniki še naprej opravljali svoje delo ...