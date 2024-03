Češka je zaradi domnevnega širjenja ruske propagande v Evropski uniji uvedla sankcije proti spletenemu portalu Voice of Europe s sedežem v Pragi. Nekateri evropski politiki so po besedah belgijskega premierja Alexandra de Crooja za sodelovanje namreč prejeli plačilo iz Rusije. Voice of Europe je v preteklosti objavil intervjuje tudi z nekaterimi predstavniki SDS, ki pa po navedbah stranke za nast ...