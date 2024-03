Umrl je Louis Gossett Jr., ki mu je film Častnik in gentleman prinesel oskarja za stransko vlogo RTV Slovenija Pri starosti 87 let se je poslovil Louis Gossett Jr. , ki je leta 1983 postal prvi temnopolti igralec z oskarjem za stransko vlogo. Nagrado mu je prinesel film Častnik in gentleman, vloga v televizijski miniseriji Korenine pa nagrado emmy.

