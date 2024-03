Premier Robert Golob je obiskal Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer si prizadevajo vpeljavo nove celične terapije CAR-T. Bolj kot njegova podpora celični terapiji pa so pozornost pritegnile premierjeve izjave glede zdravniške stavke. Iz zdravniškega sindikata so popoldan sporočili, da so nad izjavami predsednika vlade razočarani.