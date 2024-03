V krški nuklearki pospešeno potekajo pripravljalna dela pred rednim remontom, ki se prične v ponedeljek, 1. aprila, in bo trajal predvidoma do 1. maja. Opravili naj bi okoli 30.000 remontnih aktivnosti, za kar je pripravljenih več kot 4000 delovnih nalogov. Remont bodo vodili in nadzirali zaposleni v NEK s pomočjo več kot tisoč zunanjih izvajalcev iz Slovenije in tujine, kot običajno pod nadzorom ...