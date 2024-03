Peter Prevc: “Mislim, da so drugi vedno bolj verjeli vame kot jaz sam” Lokalec.si Konec preteklega tedna se je športno upokojil najboljši slovenski smučarski skakalec v zgodovini, Peter Prevc. Časa za temeljit pogled nazaj še ni imel, vendar je v pogovoru za STA povedal, da je bil sam konec kariere v Planici pred domačimi navijači zanj sanjski. Kam ga vleče v prihodnosti, še ne ve, rad pa bi nekaj delal z dušo in s srcem. Čeprav imate še nekaj medijskih in sponzorskih obveznost ...

