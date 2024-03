Kriptoprevaranti lani ogoljufali več kot 500 ljudi. Kako delujejo goljufi? Primorske novice Kako zlahka ljudje nasedemo obljubam o dobičkih pri investicijah v kriptovalute, pa četudi nekateri v to nikoli niso investirali niti evra, kažejo podatki policije. Samo v lanskem letu so goljufi z izmišljenimi trditvami o lažnem dobičku pri naložbah v kriptovalute ogoljufali več kot 500 ljudi. Kar nekaj naivnih žrtev so prevaranti našli tudi na Primorskem.

