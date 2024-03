Mama šele po 89 minutah prijavila Dankino izginotje, aretirali so tudi policista Slovenske novice Mama Dinke Ilić (2) je šele po uri in pol prijavila izginotje hčerke. Pred tem je izbrisala sporočila in klice. Ponovno jo je zaslišala policija.

