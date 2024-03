Kje je dveletna deklica? Policija pregledala rove okoli hiše. SiOL.net Dveletne deklice Danke Ilić iz Srbije, ki je pogrešana od torka, še vedno niso našli. S srbskega notranjega ministrstva so v petek sporočili, da so temeljito pregledali rove okoli hiše, kjer so nazadnje videli izginulo deklico, a Danke niso našli, poroča Dnevni avaz. Poteka peti dan reševalne akcije.

