Ni se umaknil, nato pa ga je še pretepel Primorske novice Novogoriške policiste so včeraj obvestili o pretepu v enem od poslovnih prostorov v Novi Gorici. Na kraju so policisti ugotovili, da je 54 letnik sedel pred poslovnim prostorom, pri čemer ga je 72 letni domačin prosil, če se lahko umakne, ker bo očistil površino pred skladiščem, kar pa je kršitelj zavrnil in se najprej verbalno, nato pa še fizično spravil na oškodovanca.

