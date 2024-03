Nepridipravi ukradli ogromno pisanico 24ur.com V Splitu so se pred nekaj dnevi pohvalili, da so park Dardin okrasili z velikimi velikonočnimi jajci. Gre za posebna jajca, ki so jih poslikali lokalni slikarji. Veselje pa ni trajalo dolgo, saj je nekdo ukradel eno izmed pisanic.

Omenjeni Facebook Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Tadej Pogačar

Primož Roglič