Srbska vojska zaznala neznano plovilo in v zrak poslala dve bojni letali Dnevnik Srbske oblasti so danes dopoldne v srbskem zračnem prostoru zaznale neznano plovilo in po navodilu predsednika Aleksandra Vučića aktivirale dve bojni letali. Še preden pa bi plovilo presegli, je slednje že izginilo z radarskih zaslonov.

