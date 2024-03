Ukrajina poroča o dveh žrtvah ruskega obstreljevanja v regiji Doneck RTV Slovenija Ukrajinske oblasti v regiji Doneck na vzhodu države so sporočile, da sta v ruskem obstreljevanju ponoči in davi umrli dve starejši osebi v mestu Krasnogorivka. Ob tem so pozvali civiliste, ki tam še vedno živijo, naj se umaknejo z območja.

