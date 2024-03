Med osumljenimi za nedavno izginotje srbske deklice so tudi njena mati in ostali domači. Zelo sumljivo je zlasti to, da je mati zavrnila detektor laži. Direktor Centra za pogrešane in zlorabljene otroke Igor Jurić, se je vnovič oglasil po izginotju srbske deklice Danke Ilić. Opozoril je, da je treba biti z ozirom na pretečeni čas od izginotja, pripravljen na najhujše. Še vedno pa ostaja upanj ...