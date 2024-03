Ob libanonsko-izraelski meji ranjen prevajalec in trije pripadniki ZN Dnevnik V današnji eksploziji na jugu Libanona so bili ranjeni trije opazovalci v okviru misije Združenih narodov in prevajalec, je sporočila misija ZN v Libanonu (Unifil). Libanonska državna tiskovna agencija NNA je poročala, da je eksplozijo povzročil...

