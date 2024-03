"To je prekleto težka dirka, pa ne le zato, ker sem malo obtolčen" Sportal "To je prekleto težka dirka, pa ne le zato ker sem malo obtolčen," dan pred 108. Dirko po Flandriji pravi Danec Mads Pedersen, ki bi bil v normalnih razmerah eden od glavnih favoritov za zmago, a je po padcu na sredini Dirki čez Flandrijo izpadel iz tega kroga. "Za zmago v Flandriji moraš biti stoodstoten in jaz nisem," je priznal. Največji favorit za prestižno zmago na kolesarskem spomeniku je ta...

